Beykoz TEM otoyolunda cip alev alev yandı

Olay, saat 13.30 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Kavacık mevkiinde meydana geldi. Bağcılar'da vefat eden cenazelerini Batman'da defnetmek için otobüs ve araçlarıyla çıkan konvoydaki bir cipte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü hemen aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Konvoydaki otobüste bulananlar da aşağı inerek kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Alevler kısa sürede cipin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan cipi söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken cip kullanılamaz hale geldi.

Cenazeye gittiklerini söyleyen Adem Akça "Seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Araçtakiler hemen aşağıya indi. Batman'a cenazeyi defnetmeye gidiyorduk" diye konuştu.

Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin çalışması ardından yanan araç çekici ile kaldırıldı.