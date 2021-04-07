Beykoz Posta Kodu kaçtır? İstanbul'un ilçesi Beykoz'un ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu, bir ilin, ilçenin ya da mahallenin adresinin elektronik olarak tarifi şeklinde tanımlanır. Her il, ilçe ve mahalle için posta kodu farklıdır.

Beykoz’un Posta Kodu Kaçtır?

Beykoz, İstanbul'un en kalabalık ve en önemli mahalleleri arasında yer almaktadır. Beykoz'un posta kodu 34810'dur. Her ne kadar Beykoz'un posta kodu 34810 olsa da, Beykoz'a bağlı olan mahallelerin posta kodları farklıdır. İhtiyaç duyulduğunda sorun yaşamamak adına bu posta kodlarının bilinmesi önemlidir. Beykoz'un mahallelerinin posta kodlarını şu şekilde listelemek mümkün:

Beykoz'un Mahallelerinin Posta Kodları

Anadoluhisarı: 34810 (Anadoluhisarı, Kanlıca ve Kavacık mahalleleri)

Beykoz: 34820 (Gümüşsuyu, Merkez ve Yalıköy mahalleleri)

Çavuşbaşı: 34830 (Baklacı, Çengeldere, Çiftlik, Fatih ve Yavuzselim mahalleleri)

Çubuklu: 34805 (Çubuklu ve Rüzgarlıbahçe mahalleleri)

Göksu: 34815 (Göksu, Göztepe ve Yenimahalle mahalleleri)

Merkezköy: 34829 (Akbaba, Alibahadır, Anadolufeneri, Bozhane, Cumhuriyet, Dereseki, Elmalı, Göllü, Görele, İshaklı, Kaynarca, Kılıçlı, Mahmutşevketpaşa, Öğümce, Örnekköy, Paşamandıra, Polonezköy, Poyraz, Riva ve Zerzavatçı mahalleleri)

Paşabahçe: 34800 (Acarlar, Çiğdem, İncirköy, Paşabahçe ve Soğuksu mahalleleri)

Tokatköy: 34825 (Anadolukavağı, Çamlıbahçe, Ortaçeşme ve Tokatköy mahalleleri)

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