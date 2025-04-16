Beykoz haraççıları yanlış evi kurşunladı: Kuş kafesinde saklanırken yakalandı

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İstanbul Beykoz’da bulunan bir evde 22 Şubat günü saat 05.55 sıralarında ev sahibi Ç.B., sabaha karşı yatak odası içindeki banyodan gelen sese uyandı. Banyoda tavanın zarar gördüğünü, yerde ise bir adet mermi çekirdeği olduğunu fark etti. Olayı polise bildiren Ç.B., herhangi bir husumetlisi olmadığını söyledi.

Aynı adresteki diğer dairede oturan İ.Y. ise polise verdiği ifadede, 19 Şubat’ta tanımadığı bir numaradan arandığını, telefondaki şahsın “G.E.’ye 600 bin Euro borcunuz var, ödemezseniz kafanıza sıkarım” dediğini belirtti. İ.Y., başka bir tehdit almadığını ifade etti.

5 İLÇEDE EŞZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin izini sürdü. 18 Mart sabaha karşı Beyoğlu, Esenyurt, Eyüpsultan, Şişli ve Sarıyer’de belirlenen adreslere özel harekât destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, S.S. (28), H.Y. (29) ve 14 suç kaydı bulunan B.A. (18) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Beyoğlu’nda kaldığı otelin çatısındaki kuş kafesinde saklanırken yakalandığı öğrenildi.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Mart’ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hebun Y. ve Baran A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.