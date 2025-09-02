Beykoz Belediyesi'ne yönelik soruşturmada sanıklar ilk kez hakim karşısında

Haberin Devamı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 26 sanık hakkında 'ihaleye fesat karıştırma', ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.

SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Köseler'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma', 'zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' ve 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıklar ilk kez bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Alaattin Köseler'inde aralarında bulunduğu 13 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan da katıldı. Duruşma Alaattin köseler'in savunmasıyla başladı.