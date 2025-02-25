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Beykoz Belediyesi'ne konser soruşturması... Eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü'ne gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Beykoz Belediyesi#BEYKOZ#İSTANBUL
Beykoz Belediyesine konser soruşturması... Eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürüne gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 09:10

İstanbul'da Beykoz Belediyesi eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, 15 Ocak 2025 tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D.’nin belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediyesi'nin 3 konser organizasyonu ile Beykoz 1908 A.Ş.'nin Tuzlaspor'un haklarını satın alarak Beykoz Anadolu Spor A.Ş. adıyla TFF 2. Lig'de oynama sürecinde "usulsüz harcama yapıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

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#Beykoz Belediyesi#BEYKOZ#İSTANBUL

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