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Beykoz Belediyesi başkan vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

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#İSTANBUL#Beykoz#Belediye
Beykoz Belediyesi başkan vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 16:03

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından bugün toplanan Beykoz Belediye Meclisi, Özlem Vural Gürzel'i Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak seçti.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden uzaklaştırıldı. Yaşananlar sonrasında Beykoz Belediye Meclisi, bugün başkan vekili belirlemek üzere toplandı.

Beykoz Belediyesi başkan vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

3 tur olarak yapılan seçimin 1'inci turunda CHP'nin adayı Özlem Vural Gürzel 18 oy alırken, Cumhur İttifakı'nın adayı Sadullah Hasanoğlu 13 oy aldı. Meclis üye tam sayısının 3'te 2'si olan 22 oya erişilemediği için seçim 2'nci tura kaldı. 2'nci turda da adayların oy sayılarında değişme olmaması üzerine, seçimin 3'üncü turunda salt çoğunluğa bakılmasına karar verildi. 3'üncü kez oy veren Beykoz Belediye Meclisi üyeleri, 18 oy ile Özlem Vural Gürzel'i başkan vekili seçti. (DHA)

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Beykoz Belediyesi başkan vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

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#İSTANBUL#Beykoz#Belediye

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