Beykoz Belediyesi başkan vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevden uzaklaştırıldı. Yaşananlar sonrasında Beykoz Belediye Meclisi, bugün başkan vekili belirlemek üzere toplandı.

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