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Beykoz Belediye Başkanı’na 67 yıl istendi

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#Beykoz Belediyesi#Soruşturma#Hapis
Beykoz Belediye Başkanı’na 67 yıl istendi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 07:00

Beykoz Belediyesi’ne yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de arasında bulunduğu 26 kişi hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 402 sayfalık fezleke, iddianame düzenlenmesi için ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Fezlekede, Köseler’in 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Soruşturma kapsamında, 27 Şubat 2025’te Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de arasında bulunduğu 22 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne götürülen Köseler’in de arasında bulunduğu 13 kişi, 4 Mart 2025’te “ihaleye fesat karıştırma”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üye olma ve yardım” iddiasıyla tutuklanmıştı. 9 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakılmıştı. Devam eden soruşturmada şüpheli sayısı 26’ya çıkmıştı.

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#Beykoz Belediyesi#Soruşturma#Hapis

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