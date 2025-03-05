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Beykoz Belediye Başkanı görevden alındı

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#İçişleri Bakanlığı#Beykoz#Alaattin Köseler
Beykoz Belediye Başkanı görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 07:00

İçişleri Bakanlığı, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçundan tutuklanan İstanbul Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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Açıklamada, “Alaattin Köseler’in, ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçundan tutuklanmasına karar verildi. Köseler, Anayasa’nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47. maddesi gereğince geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı” denildi.       (ANKARA)

FİYAT ANLAŞMASI YAPTILAR İDDİASI

-BEYKOZ Belediye Başkanı Alaattin Köseler dahil 13 kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre 15 ana şirket üzerinden ihaleler düzenlendiği, bu şirketlerin anlaşarak topluca ihaleye girdikleri tespit edildi. Ayrıca, bu şirketlerin altında olarak, akrabalarının üzerine 60 şirket kurulduğu, 7 ay önce kurulan bir şirketten ihale yoluyla tonlarca kahve alındığı ortaya çıktı.  Yine iddiaya göre Köseler, belirli firmalara ihale verilmesi için birim müdürlerine baskı yaptı.
(Ali Rıza AKBULUT / İSTANBUL)

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#İçişleri Bakanlığı#Beykoz#Alaattin Köseler

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