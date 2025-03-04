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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Beykoz Belediye Başkanı#Alaattin Köseler
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 12:58

İçişleri Bakanlığı, 'Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır.' açıklamasında bulundu.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Köseler'in de arasında bulunduğu 22 şüphelinin Beykoz Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlanmıştı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine Köseler'in Anayasa'nın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

SORUŞTURMA

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne götürülmüştü.

Etrafı polis bariyerleriyle çevrilen Beykoz Belediye binasında sabahın erken saatlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmıştı. Ekipler, belediyedeki bazı evrakı delil olarak alıp, torbalarla emniyete götürmüştü.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Soruşturma kapsamında dün, 1 kişinin daha gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından sabah adliyeye getirilmişti.

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Savcılıkça ifadeleri tamamlanan, Köseler'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken 4 zanlı hakkında adli kontrol talep edilmişti.

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#İçişleri Bakanlığı#Beykoz Belediye Başkanı#Alaattin Köseler

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