Beykoz Başkanı’na yeniden tutuklama

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu 13’ü tutuklu 26 sanık hakkında ‘İhaleye fesat karıştırma’ ve ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma ve yardım etme’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

4 EYLÜL’DE TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3’üncü kez hâkim karşısına çıkan tüm sanıklar mahkeme heyeti tarafından 4 Eylül’de tahliye edilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Köseler’in tahliyesine itiraz ederek tutuklanmasını talep etti. Savcılık itirazında ‘suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin tamamının toplanmamış olması’ gerekçe gösterilerek, yurtdışına çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı belirtildi. Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazını kabul ederek Alaattin Köseler, özel kalem müdürü Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ve Uğur İnci hakkında tutuklama kararı çıkardı. 1 gün dışarıda kalan Köseler ile 4 sanık, yeniden gözaltına alınarak Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Köseler, özel kalem müdürü Veli Gümüş ile Havva Dindar tutuklandı. Tutuksuz sanık Yıldız Güneş’e ise adli kontrol şartı uygulandı.