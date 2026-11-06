Beykoz açıklarında gemi karaya oturdu! Bakan Uraloğlu: 13 personel tahliye edildi

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Bakan Uraloğlu, Kocaeli'den Ukrayna'nın İzmail Limanı'na seyir hâlindeyken makine arızası yaşayan 97 metre uzunluğundaki gemiden ilk ihbarın saat 02.41'de alındığını belirtti. Uraloğlu, “İstanbul Boğazı'nın kuzey çıkışında makine arızası nedeniyle karaya oturan BYB OTHELLO isimli gemide bulunan 13 gemi personelini Kıyı Emniyeti ekiplerimizin müdahalesiyle emniyetli şekilde tahliye ettik.” dedi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA RAĞMEN TAHLİYE TAMAMLANDI

İhbarın ardından KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörleri ile BAYRAK-1 botunun bölgeye sevk edildiğini bildiren Bakan Uraloğlu, olumsuz hava koşullarının denizden müdahaleyi güçleştirdiğini ifade etti.

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Geminin saat 03.56'da karaya oturduğunu belirten Uraloğlu, gemi kaptanının tahliye talebi üzerine kara tahlisiye ekiplerinin çalışma başlattığını kaydetti.

Bakan Uraloğlu, “Olumsuz hava koşullarına rağmen kara tahlisiye ekiplerimizin kurduğu geleneksel varagele sistemiyle gemideki tüm personelin tahliyesini tamamladık.” ifadelerini kullandı.

Varagele sisteminin saat 06.12'de kurulduğunu ve ilk personelin saat 06.28'de tahliye edildiğini belirten Uraloğlu, 13 personelin tamamının saat 06.55 itibarıyla emniyetli şekilde kurtarıldığını bildirdi.

PERSONELİN SAĞLIK DURUMUNDA OLUMSUZLUK YOK

Tahliye edilen personelin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Tahliye edilen 13 personelin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. İlk gözlemlerde denizde gözle görülür bir kirliliğe rastlanmadı.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında konuya ilişkin bilgi verdi.

Kocaeli'den Ukrayna'nın İzmail Limanı'na seyir halindeyken makine arızası yaşayan 97 metre uzunluğundaki gemiden ilk ihbarın saat 02.41'de alındığına dikkati çeken Uraloğlu, “İstanbul Boğazı'nın kuzey çıkışında makine arızası nedeniyle karaya oturan BYB OTHELLO isimli gemide bulunan 13 gemi personelini KEGM ekiplerimizin müdahalesiyle emniyetli şekilde tahliye ettik.” ifadesini kullandı.

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“DENİZDE GÖZLE GÖRÜLÜR BİR KİRLİLİĞE RASTLANMADI”

Uraloğlu, ihbarın ardından Kurtarma-6 ve Kurtarma-11 römorkörleri ile Bayrak-1 botunun bölgeye sevk edildiğini bildirerek olumsuz hava koşullarının denizden müdahaleyi güçleştirdiğini vurguladı.

Geminin saat 03.56'da karaya oturduğunu belirten Uraloğlu, gemi kaptanının tahliye talebi üzerine kara tahlisiye ekiplerinin çalışmaya başladığını aktardı.

Uraloğlu, olumsuz hava koşullarına rağmen söz konusu ekiplerin kurduğu geleneksel varagele sistemiyle gemideki tüm personelin tahliyesinin tamamlandığını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Varagele sistemi saat 06.12'de kuruldu ve ilk personel saat 06.28'de tahliye edildi. 13 personelin tamamı saat 06.55 itibarıyla emniyetli şekilde kurtarıldı. Tahliye edilen personelin sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. İlk gözlemlerde denizde gözle görülür bir kirliliğe rastlanmadı.”