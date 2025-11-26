×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Beyin tümörüne spreyle tedavi

Güncelleme Tarihi:

#Glioblastoma Tedavisi#Beyin Tümörü Tedavisi#Burun Spreyi Tedavisi
Beyin tümörüne spreyle tedavi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2025 07:00

ABD’de araştırmacılar, en ölümcül beyin tümörlerinden biri olan ‘glioblastoma’nın tedavisi için yeni bir yöntem geliştirdi. Burun spreyi yardımıyla beyne ulaşılan tedavi yöntemi, fareler üzerinde olumlu sonuç verdi.

Haberin Devamı

WASHINGTON Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Northwestern Üniversitesi’nden araştırmacılar, burun yoluyla merkezi sinir sistemine ulaşarak en agresif ve ölümcül beyin tümörlerinden biri olan glioblastoma ile savaşmayı hedefleyen yeni bir ilaç geliştirdi. Ön deney sonuçları, geliştirilen ilacın hedefine güvenli bir şekilde ulaştığını ve fareleri normalde ölümcül olan bu tümöre karşı koruduğunu ortaya koydu. Burun spreyi şeklindeki yeni tedavi yöntemi, beyindeki tümörlere ulaşarak bağışıklık sistemini harekete geçiriyor ve beynin bağışıklık tepkisini artırarak tümörü etkili bir şekilde tedavi ediyor.

Gözden KaçmasınAcillerde vaka sayısı artıyor: Mutasyonlu grip salgını ‘H3N2 ile virüs yenilenmiş hale geldi, çabuk yayılıyor’ | Bu belirtilere dikkatAcillerde vaka sayısı artıyor: Mutasyonlu grip salgını! ‘H3N2 ile virüs yenilenmiş hale geldi, çabuk yayılıyor’ | Bu belirtilere dikkatHaberi görüntüle

Beyin veya omurilikte oluşabilen primer kötü huylu beyin tümörü olan glioblastoma, sinir hücrelerine destek sağlayan astrosit isimli hücrelerden meydana geliyor. Baş ağrıları, bulantı, kusma ve nöbetlere sebep olabilen tümöre, genellikle yetişkinlerde rastlanıyor.

Haberin Devamı

DAHA GÜVENLİ VE ETKİLİ

Washington Üniversitesi’nden beyin cerrahı Alexander Stegh, “Bu tedavi yöntemi, glioblastoma ve potansiyel olarak diğer immün tedaviye dirençli tümörler için daha güvenli ve daha etkili tedaviler için umut vaat ediyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan uzmanlara göre bu yöntemin insanlarda kullanılabilmesi için hâlâ uzun bir süreç gerekiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Glioblastoma Tedavisi#Beyin Tümörü Tedavisi#Burun Spreyi Tedavisi

BAKMADAN GEÇME!