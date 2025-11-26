Beyin tümörüne spreyle tedavi

Haberin Devamı

WASHINGTON Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Northwestern Üniversitesi’nden araştırmacılar, burun yoluyla merkezi sinir sistemine ulaşarak en agresif ve ölümcül beyin tümörlerinden biri olan glioblastoma ile savaşmayı hedefleyen yeni bir ilaç geliştirdi. Ön deney sonuçları, geliştirilen ilacın hedefine güvenli bir şekilde ulaştığını ve fareleri normalde ölümcül olan bu tümöre karşı koruduğunu ortaya koydu. Burun spreyi şeklindeki yeni tedavi yöntemi, beyindeki tümörlere ulaşarak bağışıklık sistemini harekete geçiriyor ve beynin bağışıklık tepkisini artırarak tümörü etkili bir şekilde tedavi ediyor.

Beyin veya omurilikte oluşabilen primer kötü huylu beyin tümörü olan glioblastoma, sinir hücrelerine destek sağlayan astrosit isimli hücrelerden meydana geliyor. Baş ağrıları, bulantı, kusma ve nöbetlere sebep olabilen tümöre, genellikle yetişkinlerde rastlanıyor.

DAHA GÜVENLİ VE ETKİLİ

Washington Üniversitesi’nden beyin cerrahı Alexander Stegh, “Bu tedavi yöntemi, glioblastoma ve potansiyel olarak diğer immün tedaviye dirençli tümörler için daha güvenli ve daha etkili tedaviler için umut vaat ediyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan uzmanlara göre bu yöntemin insanlarda kullanılabilmesi için hâlâ uzun bir süreç gerekiyor.