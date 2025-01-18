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Beyin sapı implantıyla ilk kez duydu

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#Gaziantep#Yüsra Gültekin#Beyin Sapı İmplantı
Beyin sapı implantıyla ilk kez duydu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 07:00

Gaziantep’te 3 yaşındaki işitme engelli Yüsra, beyin sapı implantı sayesinde ilk kez duymanın sevincini yaşadı.

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Doğuştan iç kulak yapıları ve işitme siniri gelişmeyen Yüsra Gültekin, ailesi tarafından Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği’ne getirildi. Burada KBB Uzmanı Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt’ın gözetiminde KBB Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen tarafından yapılan operasyonda, küçük kızın beyin sapındaki işitme merkezine işitmesini sağlayacak beyin sapı implantı yerleştirildi. Ameliyatın ardından taburcu edilen minik Yüsra, yaklaşık bir ay sonra yapılan kontrollerde ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı. Etrafındaki sesleri duyabilen minik kız, babasıyla sevinç pozu verdi.

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#Gaziantep#Yüsra Gültekin#Beyin Sapı İmplantı

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