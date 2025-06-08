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Beyin ölümü gerçekleşti, 3 kişiye umut oldu

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#Organ Nakli#Samsun#Bağış
Beyin ölümü gerçekleşti, 3 kişiye umut oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 09:07

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 61 yaşındaki kadının bağışlanan organları, 3 kişiye nakledilecek.

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Amasya'nın Suluova ilçesinde beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki Ayşe Karaçağa'nın, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ doku koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Karaçağa'nın organlarını bağışlama kararı aldı.

Kadının sağ böbreği Ankara'ya, sol böbreği Kahramanmaraş'a, karaciğeri ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

Beyin ölümü gerçekleşti, 3 kişiye umut oldu

3 KİŞİYE UMUT OLDU

Hastanenin Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Recep Erik, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışının çok önem arz ettiğini söyledi.

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Hastanın 2 Haziran'da beyin kanamasıyla hastaneye geldiğini anlatan Erik, "Entübe bir şekilde geldi. Ayın 3'ünde yoğun bakıma alındı. Dün öğleden sonra 14.00 civarında beyin ölümü gerçekleşti, aile yakınlarıyla yapılan görüşme esnasında organ nakline müsaade alındı." ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinde yapılan operasyonla organların alındığını aktaran Erik, "Bir böbrek Ankara Başkent Üniversitesine, bir böbrek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine, karaciğer de Ondokuz Mayıs Üniversitesine gönderildi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ayşe Teyze'ye de Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

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#Organ Nakli#Samsun#Bağış

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