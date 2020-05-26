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Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 26.05.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Beyin kanaması geçirdi, yaşama tutunamadı

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Beyin kanaması geçirdi, yaşama tutunamadı
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SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde bir süre önce beyin kanaması geçiren Mehmet Artul (32), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Artul, yaklaşık iki hafta önce rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet Artul'un yapılan kontrollerinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Artul, buradan da Yalova’daki bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Yaşam savaşını kaybeden Mehmet Artul’un cenazesi bugün Karapürçek ilçesinde toprağa verilecek.

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