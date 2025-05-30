Beyin kanaması geçirdi, organları 3 kişiye umut oldu

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Trabzon’da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu. Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan Beytullah Mısır, 18 Mayıs tarihinde evde fenalaşınca Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AİLESİ BAĞIŞ KARARI VERDİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Beytullah Mısır, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Beytullah Mısır'ın beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine ailesi Mısır'ın organlarını bağışlama kararı aldı.

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İKİ BÖBREĞİ VE KARACİĞERİ NAKLEDİLECEK

Hastanede gerçekleşen operasyonla Beytullah Mısır'dan alınan iki böbrek, alıcı uygunluğu tespit edilen Samsun’daki hastalara UMKE ekibi tarafından karayoluyla ulaştırıldı. Karaciğer ise hava ambulansı ile İstanbul’daki özel bir hastaneye nakledilerek ihtiyaç sahibi hastaya hayat verdi.