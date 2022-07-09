Beyin cerrahisi 'babasını' kaybetti

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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Başkanı ve Prof. Dr. Gökalp’in de öğrencisi olan Prof. Dr. Şükrü Çağlar “Sadece tedavi ettiği hastalarla değil yetiştirdiği öğrencileriyle de çok insanın hayatına dokunmuş önemli bir isimdi. 24 saat varlığını hissettirirdi. Hocamızı değil bir babamızı kaybettik” dedi. Prof. Dr. Gökalp’in cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Kocatepe Camisi’nden kaldırılarak Gölbaşı Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

1929 yılında Elazığ’da doğan, hayatı başarılarla dolu bir doktor olan Gökalp, Uluslararası Dernekler Birliği’nin (WFNS) verdiği ‘Onur Ödülü’ne Gazi Yaşargil’den sonra layık görülen ikinci Türk olmuştu. George Washington Üniversitesi’nde 5 yıl nöroşirürji asistanlığını bitirerek bir süre öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra, o dönemde sadece 4 kişinin geçebildiği Amerikan nöroşirürji board sınavını kazanmıştı. GATA’da ‘Beyin Cerrahisi Polikliniği’ni kuran Gökalp’in ulusal 138, uluslararası 46 yayını ve bir ders kitabı bulunuyor.



