Beyin cerrahı, hastası tarafından darbedildi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Ağır yaralı Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.