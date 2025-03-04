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Beyin cerrahı, hastası tarafından darbedildi

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#Hastane#Darp#Doktor
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 15:20

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Beyin Cerrahı Dr. Burak Yörük (34), tedavi için gelen hastası T.S. (62) tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak ağır yaralandı.

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Beyin Cerrahisi Servisi'nde öğle saatlerinde Dr. Burak Yörük ile tedavi için gelen hastası T.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Beyin cerrahı, hastası tarafından darbedildi

Tartışma sırasında T.S., Yörük'ü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle T.S., etkisiz hale getirildi. İhbarla hastaneye sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Ağır yaralı Yörük, hastanenin acil servisinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Beyin cerrahı, hastası tarafından darbedildi

Beyin cerrahı, hastası tarafından darbedildi

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#Hastane#Darp#Doktor

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