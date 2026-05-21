×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Genç beyin cerrahı evinde ölü bulundu... Dikkat çeken detay: Kiloları için kullanıyormuş

Güncelleme Tarihi:

#Yunus Emre Durmuş#Beyin Cerrahı#Samsun
Genç beyin cerrahı evinde ölü bulundu... Dikkat çeken detay: Kiloları için kullanıyormuş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2026 12:07

Samsun’un Atakum ilçesindeki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan beyin cerrahı Yunus Emre Durmuş (37), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde beyin cerrahı olan Yunus Emre Durmuş Küçükkolpınar Mahallesi’ndeki evinde bugün saat 06.00 sıralarında rahatsızlandı. Kalbinin sıkıştığını belirten Durmuş’un ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin özel bir hastaneye götürdüğü Durmuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yunus Emre Durmuş’un kiloları nedeniyle zayıflama iğnesi kullandığı, uyku apnesi ve testis kanseri olduğu ve 1,5 ay önce kalp krizi geçirip anjiyo edildiği öğrenildi. 

Genç beyin cerrahı evinde ölü bulundu... Dikkat çeken detay: Kiloları için kullanıyormuş

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunus Emre Durmuş#Beyin Cerrahı#Samsun

BAKMADAN GEÇME!