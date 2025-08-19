Beyin cerrahÄ±, evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

GÃ¼ncelleme Tarihi:
Gaziemir Nevvar Salih Ä°ÅŸgÃ¶ren Devlet Hastanesiâ€™nde gÃ¶revli Op. Dr. Ä°smail SeÃ§kin Kaya'dan haber alamayan yakÄ±nlarÄ±, durumu polise bildirdi. SaÄŸlÄ±k ekipleriyle birlikte dÃ¼n akÅŸam saatlerinde eve giren polis ekipleri, Kaya'nÄ±n cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. SavcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Kaya'nÄ±n cansÄ±z bedeni, Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Otopsinin ardÄ±ndan Kaya'nÄ±n cenazesi topraÄŸa verilmek Ã¼zere memleketi UÅŸak'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
Â