×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

Beyin cerrahÄ±, evinde ölü bulundu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Beyin CerrahÄ±#Ä°zmir#Gaziemir
Beyin cerrahÄ±, evinde Ã¶lÃ¼ bulundu
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 19, 2025 14:39

Ä°zmir'in Gaziemir ilÃ§esindeki Nevvar Salih Ä°ÅŸgÃ¶ren Devlet Hastanesi'nde gÃ¶revli Beyin ve Sinir Cerrahisi UzmanÄ± Op. Dr. Ä°smail SeÃ§kin Kaya, evinde Ã¶lÃ¼ bulundu.

Haberin DevamÄ±

Gaziemir Nevvar Salih Ä°ÅŸgÃ¶ren Devlet Hastanesiâ€™nde gÃ¶revli Op. Dr. Ä°smail SeÃ§kin Kaya'dan haber alamayan yakÄ±nlarÄ±, durumu polise bildirdi. SaÄŸlÄ±k ekipleriyle birlikte dÃ¼n akÅŸam saatlerinde eve giren polis ekipleri, Kaya'nÄ±n cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. SavcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan Kaya'nÄ±n cansÄ±z bedeni, Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Otopsinin ardÄ±ndan Kaya'nÄ±n cenazesi topraÄŸa verilmek Ã¼zere memleketi UÅŸak'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Â

Beyin cerrahÄ±, evinde Ã¶lÃ¼ bulundu

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Beyin CerrahÄ±#Ä°zmir#Gaziemir

BAKMADAN GEÇME!