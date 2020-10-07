Beyin Cerrahı Ahmet Akbaş kimdir nereli kaç yaşında?

Ahmet Akbaş, 1990 yılında dünyaya geldi. 2013 yılı İstanbul Tıp Fakültesi mezunu olan Ahmet Akbaş, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev almaya başladı. Covid-19 nedeniyle, hafif semptomlarla geçen 14 günlük izolasyonun ardından ilk mesai gününü tamamlayan Ahmet Akbaş, 6 Ekim 2020 tarihinde evinde yaşamını yitirdi.

30 yaşında, önceden bilinen ek bir sağlık sorunu bulunmayan Ahmet Akbaş'ın ani ölümünün, Covid-19 hastalığının komplikasyonları ile ilişkili olabileceği iddia edildi. Genç hekimin ölüm nedeni, otopsi sonrası netlik kazanacak.