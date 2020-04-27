Beyhude Ne Demek? Beyhude Nedir? Beyhude Tdk Kelime Anlamı

Beyhude Farsça kökenli bir kelimedir. Çok eski dönemlerden günümüze kadar ulaşmış ve Türkçede yerleşik olarak kullanılan sözcükler arasında yer alır. Türk Dil Kurumu üzerindeki anlamı ise ‘yararsız, boşuna’ şeklinde geçmektedir. Bu anlamları üzerinden Türkçede tek başına ya da farklı cümleler ile kullanılabilir.

Beyhude Ne Demek?

Beyhude değişik sözcükler üzerinden tabir edilebilecek ve Türkçede sıkça kullanılan bir kelimedir.

- Yararsız,

- Anlamsız,

- Boşuna,

Bu gibi kelimelerin karşılığı olarak Beyhude kelimesi Türkçede değerlendirilmektedir. Bu kelimeye bir örnekle cevap vermek gerekirse;

‘’Beyhude münakaşalar olacağını anladı.’’ P. Safa

Bu cümlede anlatılmak istenen yapılacak olan tartışmanın boşa olduğunu ve gereksiz yere gerçekleşeceğinin dile getirilmesidir.

Beyhude Nedir?

Beyhude sözlük anlamı olarak ‘boşuna’ ya da ‘gereksiz’ şeklinde Türkçede kullanılan bir kelimedir. Genel olarak anlamı ise herhangi bir durum ya da olgu ve farklı unsurların uygulanmasının gereksiz yere boşuna olacağını anlatan bir yapıdır. Bu yapı cümle ya da tartışma ve benzeri unsurlar olabilir. Aynı zamanda herhangi bir iş ve benzeri gibi durumlar için de yine Beyhude kelimesi kullanılabilmektedir. Türkçede özellikle edebi eserlerde ve şiirlerde yaygın olarak görülen bir kelimedir.