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Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 15.08.2020 - 16:16,Son Güncelleme:

Beydağ'da 2 dekar ormanlık alan yandı

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Beydağ'da 2 dekar ormanlık alan yandı
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İZMİR'in Beydağ ilçesinde, kestane ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında 2 dekar zarar gördü.

Beydağ ilçesi Öküz Uçurumu mevkinde kestane ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 8 arazöz ve orman işçileri sevk edildi. 3 helikopter de havadan müdahale etti. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yaklaşık 2 dekar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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