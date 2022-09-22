Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Beyazıt’ta esnaf ile müşterinin ‘hesap’ kavgası kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Fatih#Polis
Beyazıt’ta esnaf ile müşterinin ‘hesap’ kavgası kamerada
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 12:09

İstanbul Fatih’teki bir restoranda yemek yiyen turist aile, hesabın fazla geldiğini söyleyerek itiraz etti. Bunun üzerine iş yeri çalışanları ile turistler arasında kavga çıktı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, dün Beyazıt Meydanı’nda bulunan bir restoranda akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, turist aile yemek yedikten sonra hesabı istedi. Gelen hesabın fazla olduğunu düşünen aile, işyeri çalışanlarına tepki göstererek ödemek istemedi. Bunun üzerine iş yeri çalışanlarıyla turistler arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanlarından biri eline ne gelirse turistlerin üstüne attı. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerine küfür ve hakaretler savurdu. Çevredeki esnafın araya girmesiyle kavga son buldu.

BEYAZIT’TA KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan olay vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde, esnaf ile turist müşterilerin bağrıştığı görülüyor. Restoran çalışanlarından biri eline ne gelirse turistlere atarken esnaf olayı sakinleştirmeye çalışıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Fatih#Polis

BAKMADAN GEÇME!

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed

BAKMADAN GEÇME!

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

New York Times’tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi başarısına övgü

#Recep Tayyip Erdoğan
Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

Fenomenler sezonu açtı: Hayırlı işler anne

#Sosyal Medya
Her şey bir podcast ile değişti Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı | 8 SORU 8 YANIT

Her şey bir podcast ile değişti! Adnan Syed ömür boyu hapse mahkum edilmişti, 23 yıl sonra neden serbest kaldı? | 8 SORU 8 YANIT

#Adnan Syed