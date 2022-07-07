Beyazıt’a ‘hatalı taş’ iddiası

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İstanbul'daki Tarihi Yarımada’nın en işlek yerlerinden Beyazıt Meydanı’nda yaklaşık 3 yıl önce İBB tarafından yenileme çalışması başlatıldı. İBB çalışmanın kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Ancak çalışma kapsamında meydana döşenen taşlara tekrar tıraşlama işlemi yapıldığı görüldü.

BURASI TARİHİ MİRAS

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu meydanla ilgili şunları söyledi: “Beyazıt Meydanı, Fetih’ten sonra yapılmış olmakla birlikte bir tarihi miras anlamı da taşıyor. Zaten meydansız bir şehir olan İstanbul’da az bulunan meydanlardan biri. Bir kentsel bellek açısından da önemli olan bir meydan. Bu çalışmalar epey önce başlatıldı. Bu kadar uzatılmasının arkasında bazı sebepler vardı. Koruma kurullarının karar süreçlerine de tabiydi. Bu karar süreçleri çok uzun sürdü. Yapılan bu kentsel tasarım projesi kapsamında bir tarihi çevre kaygısı güdüldüğünü görmekle birlikte, ergonomik olarak baktığınızda gereğinin de tam olarak yapılmadığını fark ettik. Burası beton bir meydan olmadı. Tarihi dokuyla uyumlu yer döşemesi kaygısı güdüldüğünü görüyoruz. Ancak kullanım boyutu olduğu ne yazık ki düşünülmemiş, gerçekten insanlar düşüyorlar.”

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) ise konuyla ilgili açıklama yapılmadı.