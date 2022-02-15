Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga: Bir kişi yaralandı

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Olay dün Kabataş - Bağcılar tramvayında meydana geldi. Tramvayda yolcular Güner A. (48) ile İsmail T. (44) arasında tartışma çıktı. Süleyman K. da (32) kavgaya dahil oldu. Beyazıt tramvay durağında inen 3 kişi kavga etmeye başladı. Süleyman K., silahla İsmail T.'yi yaraladı. Güven timleri ekipleri, kaçmaya çalışan Süleyman K.'yı yakaladı. Silahına ve 23 adet mermiye el konuldu. Yaralı İsmail T., ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Süleyman K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.