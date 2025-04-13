Beyazıt Meydanı’nda Filistin için yürüyüş düzenlendi

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İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin halkı için ‘Gazze Ölüyor, Ayağa Kalk’ sloganıyla yürüyüş düzenledi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde son buldu. Yürüyüşe eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, eski Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

‘DÜNYA ÇOK SESSİZ’

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, burada yaptığı açıklamada, “İsrail iyice şımardı. Kadın, çocuk demeden katlediyor. Dünya da çok sessiz, bu sessizlik İsrail’in cesaretini artırıyor. Hedefi kadın ve çocukları öldürerek Filistinlilerin direnişini kırmak. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın çıkışları İsrail’e şu anda bir güç veriyor. İsrail’de buna güveniyor. Trump ve yandaşları şunu çok iyi bilsin; Amerika halkı da özgürleşmeye karar verdi” dedi.

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‘SINIRLARA YÜRÜYECEĞİZ’

Yıldırım, “Bu yürüyüş sadece Türkiye yürüyüşü değil. Bütün dünya bileşenleriyle beraber yapıyoruz. Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu dünyadan elini eteğini çekmesi gerekiyor ki insanlık mutlu olsun. Bizler bugün Türkiye’ye, dünyaya şunu söyleyeceğiz; Filistin halkını yalnız bırakan liderler bir gün mutlaka bunun hesabını görecek ve kaybedecek. İnşallah dünyanın her tarafında yürüyüşleri artıracağız. Sınırlara yürüyeceğiz ve bu eylemleri dünyanın her köşesinde gerçekleştireceğiz. Bugün burada son zamanların en büyük kalabalığı var. Beyazıt’tan buraya kadar yollar dolu. Sadece İstanbul’dan değil Türkiye’nin birçok yerinde eylem yapıldı. Şu anda yüz binler Filistin’e destek vermiş durumda” diye konuştu.

Bundan sonra her hafta İstanbul’un çeşitli noktalarında yürüyüşler yapılacağını söyleyen Yıldırım, “Amerika telaşlandı. Amerika diyor ki, Türkiye’yi ve Suriye’yi durdurabilirsek İsrail orada rahat yaşar. Biz de diyoruz ki, siz bu zulümleri yaptığınız müddetçe ne Türkiye duracak, ne de Suriye duracak. Allah’ın izniyle bütün İslam dünyası harekete geçecek. Gazze’ye gideceğiz, yeni sürprizler var şimdi açıklamayacağız ama göreceksiniz önümüzdeki günlerde bütün dünya ayağa kalkacak. Güvenin, sizden ricam yardımları artırın. Burada iyi ve kötünün savaşı var. İyilik savaşçıları olarak mücadelenin bir parçasıyız. Onlar orada direnirken bizden istediklerini vereceğiz. Nedir bizden istedikleri, meydanları doldurmamız ve yardımlara devam etmemiz” dedi.

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İHH’nın Gazze’de günde 180 bin kişiye yemek dağıtımında bulunduğunu belirten Yıldırım, “Siz yardımları verin biz Gazze’ye götürürüz. İsrail bizim zor şartlarda götürdüğümüz yardımlara tamamen kapıları kapattı. Şu anda un girişini de engelleyerek insanları açlığa mahkum etti. Bizim götürdüğümüz yardımlar havuzda bir damla. Sizden bu damlaların çoğaltılmasını istiyoruz. İlk günden itibaren Gazze’de çalışıyoruz. Arkadaşlarımızdan şehit olanlar var, baktığımız yetimlerden 300 civarında şehit olan var. Yetimleri şehit etti bu zalimler. Hepinizi zulme karşı isyana davet ediyoruz” diye konuştu.