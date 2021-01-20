Beyaza bürünen Zonguldak havadan görüntülendi

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı, merkez ve ilçelerini beyaza bürüdü. Sabah saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle birlikte kent merkezinde güzel görüntüler oluştu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak-İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından seyrine doyumsuz bir manzara ortaya çıktı. Manzara, dron ile havadan görüntülendi.