‘Beyaz yakalılara’ egzersiz programı... Otururken de sağlıklı kalın

Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 07:00

SAĞLIK Bakanlığı, beyaz yakalılar için sabah ve öğleden sonraları ayrı ayrı olmak üzere her güne özel egzersiz programları hazırladı. Takım elbise ile de rahatlıkla yapılabilecek egzersizlerde, kol, sırt bacak, kalça ve karın kasları çalıştırılabilecek.

Özellikle masa başı-ofis çalışanlarında kas iskelet sistemi hastalıklarının sık görüldüğüne dikkat çeken Sağlık Bakanlığı, mesleki kas - iskelet sisteminden korunma ve tedavi açısından alınabilecek en temel önlemlerden birinin işyerinde fiziksel aktiviteyi artırmak olduğunu bildirdi. Her gün için ve farklı kas gruplarını çalıştıran fiziksel aktivite videoları hazırlayan bakanlık, ilerleyen yaşlarda farklı sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için bu egzersizlerin yapılmasını önerdi.

TÜM KASLAR ÇALIŞACAK

5’er 10’ar set şeklinde oturarak ve ayakta yapılan hareketlerde, dambıl yerine su şişesi kullanılabilecek. Beyaz yakalılar için sabah ve öğleden sonraları ayrı ayrı olmak üzere her güne özel yapılan egzersizlerde kol, sırt, alt-üst ve arka bacak, ön-yan ve iç karın ile göğüs, dolayısıyla tüm vücut kasları çalıştırılıyor. 

 

