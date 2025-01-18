Beyaz Saray’la beyaz sayfa: Biden giderayak Suriye yanlışını düzeltti... ‘Yaptırım’ın lafı bile kalmadı

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ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye’nin PKK/YPG’ye yönelik 2019 yılında düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrasında dönemin Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı ve Ankara’ya yönelik yaptırımları da içeren Başkanlık Kararnamesi’nden Türkiye ile ilgili tüm kısımları çıkarttı.

SURİYE’DE ŞARTLAR DEĞİŞTİ

“Suriye’deki duruma dair atılan ilave adımlar” başlığıyla yayımlanan kararnamede Biden, “13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi, ikinci paragraftan ‘ve özellikle Türkiye Hükümeti’nin kuzeydoğu Suriye’ye yönelik askeri bir saldırı düzenleme yönündeki son eylemleri’ ifadesinin çıkarılması suretiyle değiştirilmiştir” dedi.

YAPTIRIM HEDEFLERİ DE ÇIKARILDI

- Ayrıca kararnameye bağlı olarak belirlenecek yaptırım hedefleri kapsamında, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin mevcut veya eski bir görevlisi olmak”, “Türkiye Hükümeti’nin herhangi bir alt bölümü, ajansı veya aracı olmak” ve “Hazine Bakanı tarafından Dışişleri Bakanı ile istişare edilerek belirlenebilecek Türk ekonomisinin sektörlerinde faaliyet göstermek” kısımları da çıkarıldı.

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TÜRKİYE TANIMLAMASI KALDIRILDI

- Kararnameden son olarak da “Türkiye Hükümeti” terimi, “Türkiye Hükümeti, herhangi bir siyasi bölümü, kurumu veya aracı veya Türkiye Hükümeti tarafından sahip olunan veya kontrol edilen ya da Türkiye Hükümeti adına veya hesabına hareket eden herhangi bir kişi anlamına gelir” kısmı da kararnameden çıkarılmış oldu.

TRUMP UYGULAYIP VAZGEÇMİŞTİ

- 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi, PKK/YPG’ye yönelik düzenlenen 9 Ekim 2019 tarihli Barış Pınarı Harekâtı sonrasında 14 Ekim 2019 tarihinde 45’inci Başkan Trump tarafından yayımlanmıştı. ABD, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı ile dönemin bakanları Hulusi Akar, Fatih Dönmez ve Süleyman Soylu’ya yaptırım kararı almıştı. Fakat harekatın sonuçlandırılmasından sonra 23 Ekim 2019 tarihinde Trump, bu yaptırımların kaldırılması emrini vermişti. Başkan Biden’ın kararnameden Türkiye ile ilgili tüm kısımları çıkarması sembolik olarak görünse de Ankara uzun süredir bu adımın atılması için çağrı yapıyordu.

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WASHİNGTON TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEKİ ROLÜNÜ KABUL ETMİŞTİ

- Özellikle Beşar Esad rejiminin 8 Aralık’ta düşmesinden sonra Washington’un Suriye’de Ankara’ya yönelik tutumunda değişiklik görülüyor. ABD’den resmi bir heyet, geçtiğimiz ay Ahmet eş-Şara ile Şam’da görüşmüştü. Heyete başkanlık eden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, “Türkiye’nin Suriye’de çok büyük tarihsel bir rolü ve nüfuzu var ve bir komşu ülke olarak Suriye’de kendi ulusal güvenlik ve diğer çıkarları var” demişti.

TRUMP DA AYNI GÖRÜŞTE

Leaf’in açıklamaları her ne kadar görevi pazartesi günü bırakacak Biden yönetimini temsil etse de ABD’nin Seçilmiş Başkanı Trump da Türkiye’nin Suriye’de giderek artan rolüne iki kez dikkat çekmişti. Geçtiğimiz ay ve bu ay yaptığı basın toplantılarında Ankara’nın Suriye’deki etkisine dikkat çeken ABD’nin 45’inci ve müstakbel 47’nci başkanı, “Suriye’nin anahtarı Türkiye’nin elinde olacak. Bunu söyleyen kimseyi duymamışsınızdır ama bu böyle” demişti. Trump ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “akıllı ve çetin bir lider” olduğunu belirtmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “yıpranmamış ve güçlü” bir ordu olduğunu vurgulamıştı.

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PKK/YPG İNADI DEVAM EDİYOR

- Hem giden yönetimin hem de gelecek yönetimin, Ankara’nın Suriye’deki etkili rolünü kabul etmesine rağmen PKK/YPG terör örgütü ile devam eden ortaklık konusunda ısrarı ise devam ediyor. “DEAŞ ile mücadelenin sekteye uğramaması” gerektiğini hem mevcut yetkililer hem de Trump’ın atamaları tekrarlıyor. Trump’ın Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio da bu hafta içinde Senato’daki onay duruşmasında “ortaklarımızı terk etmenin sonuçları olacağını fark etmemiz gerekir” demişti.