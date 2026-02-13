Beyaz Saray’ın ‘sır küpü’ydü... Tercüman Olcay Kartarı Rached veda etti

Haberin Devamı

Beyaz Saray, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası için de tercümanlık yapan, Ulusal Mahkeme Tercümanları Listesi’nde de yer alan Olcay Kartarı Rached, uzun yıllardır mücadele verdiği rahatsızlığından ötürü dün hayatını kaybetti. Acı haberi Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlilerinden kardeşi Prof. Dr. Asker Kartarı duyurdu.

KARS RADYOSUNDAN AMERİKA’NIN SESİNE

Karslı eğitimci bir babanın çocuğu olan Rached, önce TRT Kars Radyosu’nda sanatçı olarak görev aldı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi’nin aynı bölümünde yüksek lisans yaptı. Ankara Ulus Teknik Lisesi’nde 11 yıl edebiyat öğretmenliği görevini yaparken, ABD Elçiliği’nde İngilizce kurslarına da devam etti. Amerika’nın Sesi Radyosu sınavına girerek kazandı ve Amerika’ya gitti. Bu radyoda görev yaparken bir taraftan da Türkçe ile İngilizce arasında çeviri yapıyordu. Radyoda 30 yıl görev yaptıktan sonra oradan emekli oldu. Beyaz Saray protokollerinde de tercümanlığa başladı. Amerika’da annesi Türk, babası Mısırlı olan Doktor Şems Rached ile tanışıp evlendi. Yaklaşık 35 yıldır Beyaz Saray’da üst düzeyde tercümanlık yapıyordu. Amerika’da Baba Bush döneminden zamanımıza kadar devlet başkanlarını buluşturan Rached, çok sayıda başkan yardımcıları ve dışişleri bakanları toplantılarına katılıp protokollere de şahitlik etti. “Sır kadın” olarak biliniyordu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Meclis’te kavgayı çıkaran talimat kimden geldi Haberi görüntüle

Rached, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın da konferans düzeyinde sözleşmeli tercümanıydı. Çok gizli güvenlik iznine sahipti. Başkan Biden, Trump, Obama, Bush’un yanı sıra, genelkurmay başkanları, savunma bakanları ve diğer yetkililer için de tercümanlık yaptı. Beyaz Saray’da devlet başkanları ile Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarını da buluşturdu. ABD Başkanları ile cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan ile protokol görüşmelerinde tercüman olarak görev yaptı. İki ülke arasında önemli konuşma ve protokollerin imza atılmalarına da şahitlik etti.

Haberin Devamı

ABD hükümetinin eğitim programları için, Terörle Mücadele Yardımı, Sınır Güvenliği, Kitle İmha Silahlarının Tanımlanması, Patlayıcı Olaylara Karşı Önlemler, Rehine Müzakereleri ve İç Güvenlik VIP programları da dahil olmak üzere, el kitaplarını da tercüme etti ve yorumladı. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası için tercümanlık yaptı ve Ulusal Mahkeme Tercümanları Listesi’nde yer aldı. ABD federal ve bölge mahkemeleri ile Göçmenlik Mahkemelerini Azerbaycan dili ve Türkçe olarak tercüme etti. Voice of America web sitesine yerleştirilecek raporları, resimleri, videoları ve ses kayıtlarını düzenledi. Olcay Kantarı Rached, bu görevlerindeki gösterdiği başarılar nedeniyle “Üstün başarı” ödülüne layık görülmüştü.