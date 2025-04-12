Beyaz Saray'dan İran'la müzakerelere ilişkin ilk yorum: Oldukça olumlu ve yapıcı geçti

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Beyaz Saray, Umman'ın başkenti Maskat'ta ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin ilk turunun ardından açıklama yaptı. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Umman Büyükelçisi Ana Escrogima'nın bugün Muskat'ta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmelerde bulunduğu ve bu görüşmelere Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliği yaptığını aktardı.

"TARAFLAR BİR SONRAKİ CUMARTESİ YENİDEN BİR ARAYA GELME KONUSUNDA ANLAŞMIŞLARDIR"

Yapılan açıklamada, "Görüşmeler oldukça olumlu ve yapıcı geçti. ABD, Umman'a bu girişime verdiği destek için derin teşekkürlerini sunmaktadır. Özel Elçi Witkoff, Arakçi'ye, Başkan Trump'tan iki ülke arasındaki farklılıkları, eğer mümkünse, diyalog ve diplomasi yoluyla çözme talimatı aldığını söyledi. Bu meseleler çok karmaşık ve Özel Elçi Witkoff'un bugün yaptığı doğrudan iletişim, karşılıklı faydalı bir sonuca ulaşmak adına bir adım daha ileri gitmeyi sağlamıştır. Taraflar bir sonraki Cumartesi yeniden bir araya gelme konusunda anlaşmışlardır" ifadeleri kullanıldı.