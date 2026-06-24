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Beyaz Saray'dan CNN Türk'e özel açıklama: Trump-Erdoğan baş başa görüşecek

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Erdoğan#ABD
Beyaz Saraydan CNN Türke özel açıklama: Trump-Erdoğan baş başa görüşecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 18:38

Beyaz Saray, CNN Türk'e yaptığı özel açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinde baş başa görüşeceğini duyurdu.

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CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un Beyaz Saray kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde baş başa görüşecek. 

Paksoy, CNN Türk ekranlarında şunları söyledi:

"Her NATO Zirvesi'nde liderlerin birebir görüşmeleri olur. Bu da ABD Başkanı Trump'ın programına şimdiden girmiş demek. Çünkü Beyaz Saray kaynakları, bir görüşme resmen takvime girmediği sürece bunu teyit etmez. Ancak CNN Türk'e yaptıkları açıklamada, bu baş başa görüşmenin gerçekleşeceğini söylediler.

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Gündemde oldukça yoğun başlıklar da var. Her ne kadar NATO Zirvesi'nin gündemi kapsamında önemli meseleler ele alınacak olsa da bu ikili görüşmede Ankara ile Washington arasındaki birçok konunun da gündeme getirileceğini ve masaya yatırılacağını görüyoruz.

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Trump'ın özellikle NATO'nun batı kanadındaki müttefiklerle yaşadığı sorunlar nedeniyle, son haftalarda İtalya Başbakanı Meloni ile de ciddi görüş ayrılıkları yaşamasının ardından, "Acaba NATO Zirvesi'ne gelmeyebilir mi?" sorusu gündeme gelmişti. Ancak zirvenin Türkiye'de, Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olması nedeniyle Trump'ın katılacağı zaten kendi tarafından duyurulmuştu. Dışişleri Bakanı Rubio da bunu teyit etmişti."

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#Trump#Erdoğan#ABD

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