Beyaz Saray'da Trump, Aliyev, Paşinyan zirvesi | Trump: 35 yıllık savaş bitti

Haberin Devamı

Beyaz Saray'da önemli bir görüşme gerçekleşiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı ağırladı.

"6 AYDA SAVAŞLARI BİTİRDİM"

Basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump şunları söyledi:

Tam 35 yıl boyunca savaştılar ve şimdi dost oldular ve uzun süre boyunca dost olacaklar. Onları burada ağırlamak benim için onur. Uzun zamandır bunun olmasını bekliyoruz. Yıllardır acı çekiyorlar. Bu savaşın sonucunu görüyoruz. Biden denedi ama başaramadı. Şimdi bu anlaşma ile barışı getirmekte başarılı olduk. Oval ofiste imzaları attık. Ermenistan ve Azerbaycan bütün savaşı sonsuza kadar bitirmeye karar verdi. Ticarete dönüyorlar, bu iki adamla gurur duyuyorum. Artık daha sık görüşecekler. Buna uluslararası barış ve refah için Trump rotası dendi. 6 ayda savaşları bitirdim. Ermenistan aynı zamanda ABD ile iş birliği yapacak. Üç ülkenin de ekonomik faydasına olacak bu anlaşmalar. Ermenistan ve Azerbaycan, çatışmaları durdurmayı, ticari ve diplomatik ilişkileri başlatmayı ve birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı duymayı taahhüt ediyor. Savunma alanında Azerbaycan'a uygulanan yaptırımları kaldırıyoruz. Bu, Azerbaycan için çok önemli. Bu anlaşma ile Hindistan ve Pakistan'daki savaş gibi iki lideri bir araya getirdik. Öncesinde büyük savaşta olan iki lideri bir araya getirdik.

Haberin Devamı

Savaşları hiç sevmiyorum, insanların ölmesini istemiyorum. Hedefim dünyada barışın olması. İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdık. Yeniden deneyebilirler ancak yeni bir tesis kurmak zorunda kalacaklar.

"PUTİN DE BARIŞ İSTİYOR"

Putin ile görüşeceğim. Başkan Putin de Zelenski de barış görmek istiyor. Zelenski'nin karar vermesi gerek. Onun sıkı çalıştığına inanıyorum. Ya yarın ya da daha sonra görüşüyor olacağız.

ALİYEV: TRUMP AMBARGOLARI KALDIRDI

Basın toplantısında söz alan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Aliyev: ABD Başkanı tarafından davet edilmek büyük bir onur. İkili ilişkilerimizde tarih yazdık. Stratejik ortaklığa giriyoruz. Bu ortaklığımız dünyanın en büyük ülkesi ile devam ediyor. Azerbaycan üzerinde devam eden kısıtlamaları kaldırdığı için teşekkür ediyoruz. Bağımsız olduktan 1 yıl sonra getirilen kısıtlamaları 33 yıl sonra kaldırdı.

Haberin Devamı

Gerçekten tarihi bir gün, bugün Kafkaslar'da barışı tesis ediyoruz. Bir sürü başkan oturdu bu koltukta ancak bugün bu savaşı burada sonlandırdık. Bu barışı devam ettirmek istiyoruz. Trump Nobel Ödülü almalı.

Bugün barış anlaşmasını başlattık. Bu barışı dünyanın bir numaralı merkezinde başlattığımız barışı başkan Trump ile yaptık. İki taraf da bir anlaşmazlık yaşadığımızda bir adım geri gideceğimizi biliyoruz. Burada kalıcı, sonsuz barış istiyoruz.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Beyaz Saray, bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında Washington'da imzalanacak anlaşmanın, "barış için bir yol haritası" olacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, telekonferans yoluyla basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

Haberin Devamı

Kelly, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın katılımıyla düzenlenecek törende imzalanacak anlaşmanın, "barışa giden süreçte bir yol haritası" olacağını vurguladı.

Bu iki ülkenin ABD ile olan siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin de derinleşeceğini ve yeni ikili anlaşmaların işbirliklerini artıracağını belirten Kelly, "Anlaştıkları yol haritası, her iki ülkeye, Güney Kafkasya bölgesine ve ötesine fayda sağlayacak işbirliğine dayalı bir gelecek inşa edecek. Barışa giden bu yolu kesinleştirerek, Güney Kafkasya bölgesinin ticaret, transit ve enerji alanlarındaki büyük potansiyelini ortaya çıkaracağız." değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı

Kelly ayrıca, bugünkü anlaşma ile Zengezur Koridoru ile ilgili de taraflar arasında bir mutabakatın ortaya konulacağını ifade etti.

Bugünkü görüşmelerde ABD Başkanı Trump, önce Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı, daha sonra da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ağırlayacak; üçlü daha sonra ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.

SÜRECİN GELİŞİMİ

Azerbaycan, anlaşmanın imzalanması için Ermenistan Anayasası'ndan Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne aykırı maddelerin çıkarılmasını ve artık işlevsiz hale gelen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun feshedilmesini şart koşuyor.

Bu şartlar sağlanana kadar Azerbaycan, geçici bir adım olarak anlaşma metninin paraflanmasını öneriyor.

Haberin Devamı

Erivan yönetimi ise Anayasa referandumunun gerekli olduğunu, bunun için zaman gerektiğini ve barış anlaşması imzalanmasıyla AGİT Minsk Grubunun işlevsiz hale geleceğini savunuyor.

ZENGEZUR KORİDORU GÜNDEMDE

Tarafların üstünde henüz tam mutabakata varamadığı başlıca konulardan biri de ateşkesi sona erdiren ve üç ülkenin imzaladığı bildiride yer alan Zengezur Koridoru'nun açılması.

Azerbaycan'ın batı illerini Nahçıvan'a bağlayacak bu ulaşım hattının açılması konusu da Washington'daki görüşmelerde gündeme gelecek.

Azerbaycan, bu hattan geçecek Azerbaycan'a ait yolcuların ve yüklerin hiçbir kontrole tabi tutulmamasını talep ederken, Ermenistan bu hattın kendi iç mevzuatına uygun işletilmesi gerektiğini savunuyor. Azerbaycan Zengezur Koridoru'na çıkacak kara ve demir yollarının inşaatını sürdürürken Ermenistan bu konuda henüz somut adım atmadı.

Hattın Ermenistan'dan geçecek kısmının ABD'li bir şirket tarafından işletilmesi önerisi de liderlerin masasında olacak. Zengezur Koridoru'nda üçüncü bir tarafına varlığına Ermenistan'ın karar vermesi gerektiğini belirten İlham Aliyev, "Bizim Azerbaycan'dan Azerbaycan'a (Nahçıvan) engelsiz ve güvenli geçiş hakkımız sağlanmalıdır. Bu, Azerbaycan'ın bir kısmından diğer kısmına geçiş şeklinde olmalıdır. Bizim yükler ve vatandaşlarımız, Ermeni sınır muhafızlarının yüzünü görmemeli. Bu, adil bir taleptir." sözleriyle tavrını belirtmişti.