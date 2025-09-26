Beyaz Saray’da tarihi zirve

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı Blair House’dan ayrılarak geldiği Beyaz Saray’ın bahçesinde, tören kıtası hazır bulundu. Erdoğan, Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Erdoğan makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı. Liderler daha sonra Oval Ofis’e geçerek görüşme öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ziyareti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile iç içe olan dönemde gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek şöyle devam etti:

FARKLI BİR SÜREÇ

“Sayın Trump’ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu, gerek F-16 konusu, gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım.”

SIKINTILARI AŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, “Siz, Başkan Trump’ın barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Bölgede birçok lider ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Gelecekte nasıl çalışabilirsiniz” sorusuna, “Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte ele ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum” yanıtını verdi.

CAATSA’YI KALDIRABİLİRİZ

“Erdoğan, muazzam bir ordu kurdu ve kendisini Beyaz Saray’da ağırlamak bizim için bir onur” diyen Trump şöyle konuştu: “F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız. F-35’leri görmek istiyorsunuz. Çok ciddi şekilde konuşuyoruz. Önemli konular var burada. Bunlar da görüşülecek. İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz.





“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun zamandır arkadaşız. Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa’da, tüm dünyada çok saygı görüyor. Ben bu adama çok saygı duyuyorum. Uzun zamandır iyi ilişkilerimiz var. Türkiye Cumhurbaşkanını yanımda görmekten çok mutluyum. Yanımdaki adam çok çetin. Çok çetin ve ülkesinde iyi işler yapıyor. İki ülke arasındaki ticareti de görüşeceğiz. Türkiye ile çok iş yapıyoruz. Türkiye harika ürünler üretiyor. F-35 konusunu görüşeceğiz. Bence başarılı olacağız.

GAZZE ADIMI ATILABİLİR

Gazze’yi konuşacağız. (BM Genel Kurul kapsamında Erdoğan ve bazı Müslüman ülke liderleriyle Gazze zirvesi) O bölgedeki liderlerle harika görüşmeler yaptık. Burada bir anlaşma yapmaya çok yakınız. Rehineleri kurtaracağız. Gazze ile ilgili adımlar atılabilir. Bugün olabilir. Suudi Arabistan’la iyi görüşmelerimiz var. Liderlerle harika görüşmeler yaptık. İsrail ile de görüşeceğiz. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Rehineleri kurtarmak istiyoruz. ABD’li rehine de var. ”

CAATSA YAPTIRIMLARI

ABD, 2021 yılında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi almasını gerekçe göstererek Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımı kararı almıştı.

RUSYA’YA: ARTIK DURMALARI GEREKİYOR

Trump Rusya-Ukrayna savaşı konusunda şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki taraftan saygı görüyor. Ben de saygı duyuyorum. Tarafsız olmayı seviyor. Çok nötr. Şu anda yapabileceği tek şey Rusya’dan petrol almamak. Putin’i çok iyi tanıyor. 7 savaşı durdurdum. Bunun kolay olacağını sanıyordum ama yanıldım. Rusya milyonlarca dolarlık silah kullandı ve gerçekten karşılığında hiçbir şey kazanamadılar. Ekonomileri çok kötü durumda. Binlerce insanı sebepsizce öldürüyorlar. Bence artık durmaları gerekiyor. NATO’nun tamamının Rusya’dan vazgeçmemesi hayal kırıklığı yarattı. (O zaman) Ben başkan olsaydım bu savaş başlamazdı.”

TÜRKİYE SURİYE’DE ZAFER KAZANDI

ABD Başkanı Trump açıklamasında Suriye’yle ilgili de şu mesajları verdi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir. Suriye’yi kurtardı. (Suriye’ye) Yaptırımları kaldırdım. (Suriye’deki) Zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Bu Türkiye için bir zaferdi. Erdoğan’ın isteği üzerine yaptırımları kaldırdım.”

‘GÖRÜŞME HARİKAYDI’

İki liderin görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Normal şartlarda ABD Başkanı Donald Trump’ın misafirlerini Beyaz Saray protokol müdürü uğurlarken, Erdoğan ve Türk heyetini bizzat ABD Başkanı Donald Trump uğurladı. Trump, Türk heyetindeki tüm bakanlarla tek tek tokalaştı. Heyet ayrıldıktan sonra basın mensuplarından gelen “Görüşme nasıldı?” sorusuna ise Trump “Great!” yani “Harika!” yanıtını verdi.





Erdoğan, Beyaz Saray’da Trump’la görüşmesinde Şeref Defteri’ni imzaladı. Trump’ın bu sırada Erdoğan’ın sandalyesini çekip, yardım etmesi dikkat çekti.

SAMİMİ KARŞILAMA

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da resmi törenle karşılandı. Trump, Erdoğan’ın aracının Beyaz Saray bahçesinde görülmesinden önce birkaç dakika ayakta bekledi, basın mensuplarını selamladı. Makam aracından inişinde ABD Başkanı Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamlayan Erdoğan, daha sonra Trump’la birlikte içeri girdi.

NASILSIN HARİKA ADAM

Erdoğan-Trump görüşmesi öncesinde basına açık oturumda iki lider yan yana, iki ülke heyetleri de karşılıklı oturdu. ABD tarafında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, karşılarında ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar vardı. Heyette Türk tarafında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elini sıkarak, “Nasılsın harika adam” dedi. Trump’ın sık sık Erdoğan’a övgü dolu ifadeler kullanması dikkat çekti.

İLK SORU CNN TÜRK’TEN

Trump, Oval Ofis’teki gazeteciler arasından ilk soru hakkını CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy’a verdi. Yunus Paksoy’un sorusunun ardından ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında odadakileri gülümseten anlar yaşandı. CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, ABD Başkanı’na, “Siz Obama ve Biden yönetimlerinin birçok aptal kararlar verdiğini söylediniz. Bir verdiğiniz örnek de şuydu. Patriotları satmadınız Türkiye’ye bu da Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına neden oldu. Bu hatayı geri döndürmek için ne yapabilirsiniz” sorusunu yöneltti.

* Trump: Sen hangi ülkedensin?

* Yunus Paksoy: Türkiye’den

* Trump: Nerede çalışıyorsun?

* Yunus Paksoy: CNN Türk

Odadakilerin gülümsemesine neden olan anların ardından ABD Başkanı Yunus Paksoy’u göstererek ve Amerikan CNN televizyonunu kastederek “CNN’i sevmiyorum ama sana bayılıyorum” dedi.

Basın mensuplarından soru almaya devam eden Trump, Yunus Paksoy’un ikinci kez soru hakkı istemesi üzerine, “Ben bu adamı sevdim. CNN sahte haberler yapıyor ama o CNN Türk’ten” diyerek Paksoy’a yeniden söz verdi. Trump, Paksoy’un “Suriye’nin geleceği Erdoğan’ın elinde demiştiniz... Suriye ile ilgili ne söyleyebilirsiniz” sorusu üzerine Trump, “Suriye’deki zaferin sorumlusu Erdoğan’dı. Suriye’yi eski liderinden kurtaran kişi de o. Bu Erdoğan’ın başarısı, Türkiye’nin başarısı. 2000 yıldır Suriye’yi ele geçirmeye çalışıyorlardı ama yapamıyorlardı. Ama Erdoğan bunu başardı. Bence takdirleri kabul etmelisiniz. Takdirleri kabul et dedim kendisine” diye konuştu.

ABD İLE NÜKLEER İŞBİRLİĞİ

Türkiye ve ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı açıklamada, “Türkiye ile ABD arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık” dedi.



