Beyaz Saray'da tarihi zirve! Erdoğan-Trump görüşmesine dakikalar kaldı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 17:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te gerçekleştireceği görüşmeye dakikalar kaldı. Türkiye saati ile 18:00'da başlayacak görüşme öncesi Beyaz Saray önünde adeta bir basın ordusunun yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu münasebetiyle gittiği Amerika'da, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesinin bugün saat 18.00’de başlaması bekleniyor. Oval ofiste gerçekleştirilecek zirve basına kapalı gerçekleşecek.

Erdoğan’ın Beyaz Saray’da 13 Kasım 2019 tarihinde yapmış olduğu son ziyaretten bu yana iki Devlet Başkanı en son Haziran ayında NATO Zirvesi’nde bir araya gelmişti.

BEYAZ SARAY'DA BASIN ORDUSU

Tarihi görüşme öncesi Beyaz Saray'da kuş uçurtulmuyor. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda çok sayıda gazetecinin hazır beklediği görüldü.

Beyaz Saray önünden yayın yapan CNN Türk Haber Koordinatörü İdris Arıkan, “Önümüzde sıcak dosyalar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrının net olduğu soykırım konusunda net tutum aldığını biliyoruz. Başkan Trump’ın ifadesi üzerinden konuşursak anlaşılan noktaların üzerinden yürümek isteyen iki ülke olduğu görülüyor. Suriye’de gelinen noktada terör örgütlerinin bölgeden çıkarılması konusu var. Etrafa baktığımızda bando ekipleri şu anda kendi bölgelerini işaretliyorlar. Bir yandan gazeteciler yayın yapıyorlar. Bir de F-35 konusu var” bilgisini aktardı.

MASADA NELER VAR?

Trump geçtiğimiz hafta görüşmeyi duyurduğu sosyal medya mesajında, “Boeing uçaklarının büyük ölçekli satışı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz” demişti. Oval Ofis’teki görüşmede sonuçlandırılan ikili anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.

TÜRKiYE F-35 PROGRAMINA DÖNECEK Mİ?

Kamuoyunda merakla beklenen meselelerden biri de Türkiye’nin F-35 programına dönüş yapıp yapamayacağı. ABD Başkanı’nın mesajında sürecin olumlu sonuçlanmasını beklediğini söylemesi beklentileri arttırırken, programa resmen dönüş için Kongre’nin de harekete geçmesi gerekiyor. 2020 Savunma Bütçe Yasası (NDAA) kapsamında Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarına yeniden erişimi şartlara bağlanırken, bu şartlar Ankara’nın Rusya’dan temin ettiği S-400 hava savunma sistemlerini elden çıkarmasını ve bir daha bu tür bir sistem satın almamaya taahhüt vermesini içeriyor. 

SURİYE ENTEGRASYONU 

Trump ile konuşulacak kritik başlıklardan biri de Suriye’deki süreç olacak. Mart ayında Suriye hükümeti ve PKK’nın Suriye kolu olan SDG arasında varılan mutabakata göre yıl sonuna kadar terör örgütünün merkezi hükumete entegre olması planlanıyordu. Bu konuda şu ana kadar bir gelişme yaşanmazken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede bu konuyu da masaya yatırması planlanıyor. Pazar günü New York’a geldikten sonra konuya değinen Erdoğan, “Şara ile ilgili olarak yapacağımız ikili görüşmelerimiz var. Sayın Trump ile yapacağımız görüşmeler var, çünkü bölgeyi ilgilendiriyor. Ortadoğu’daki her atılacak adım hayatidir. Ve bunları da Trump ile görüşmemiz gerekiyor” demişti.

