Beyaz Saray’a dövüş arenası

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 07:00
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Haziran’da 80’inci yaşını kutlamak üzere Beyaz Saray’ın bahçesini UFC dövüş turnuvası arenası haline getirmeye karar verdi.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan önceki gün yaptığı açıklamada doğum gününü Beyaz Saray’ın bahçesinde düzenleyeceği bir kafes dövüşü etkinliğiyle kutlayacağını duyurdu. Kafes dövüşü hayranlığıyla bilinen Trump’ın doğum günü tarihinde ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yıldönümü de kutlanacak.UFC
’den yapılan açıklamada, söz konusu tarihte ana müsabakaların yanı sıra canlı müzik gösterilerinin de olacağı bir program üzerinde çalışıldığı duyuruldu. UFC, karma dövüş sanatları alanında dünyanın en büyük profesyonel ligi konumunda.