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Beyaz Saray: Türkiye’nin savunma hakkı

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#Beyaz Saray#John Kirby#Suriye
Beyaz Saray: Türkiye’nin savunma hakkı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2022 07:00

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sözcüsü John Kirby, Türkiye’nin Suriye’ye olası kara harekâtına ilişkin, “Türkiye’nin kendisini saldırılara karşı koruma hakkı olduğunu ancak Suriye’de daha fazla can kaybına yol açacak ve ABD’lilerin hayatını riske atacak eylemler görmek istemediklerini” söyledi.

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Günlük basın brifinginde soruları yanıtlayan Kirby, şöyle dedi: “Suriye içinde daha fazla can kaybına, masum insanın hayatını kaybetmesine ve çabalarımızın azalmasına yol açacak eylemler görmek istemiyoruz çünkü Suriye’de IŞİD’in peşine düşen birliklerimiz var.

TERÖR SALDIRILARINA MARUZ

Türkiye’nin ister sınır yakınlarında ister ülke içinde başka yerlerde olsun, terör saldırılarına maruz kalmaya devam ettiğini unutmamamız gerekiyor. Kendilerini ve vatandaşlarını saldırılara karşı savunma hakları vardır.”

Sözcü Kirby, bölgede gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

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#Beyaz Saray#John Kirby#Suriye

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