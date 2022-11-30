Beyaz Saray: Türkiye’nin savunma hakkı

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Günlük basın brifinginde soruları yanıtlayan Kirby, şöyle dedi: “Suriye içinde daha fazla can kaybına, masum insanın hayatını kaybetmesine ve çabalarımızın azalmasına yol açacak eylemler görmek istemiyoruz çünkü Suriye’de IŞİD’in peşine düşen birliklerimiz var.

TERÖR SALDIRILARINA MARUZ

Türkiye’nin ister sınır yakınlarında ister ülke içinde başka yerlerde olsun, terör saldırılarına maruz kalmaya devam ettiğini unutmamamız gerekiyor. Kendilerini ve vatandaşlarını saldırılara karşı savunma hakları vardır.”

Sözcü Kirby, bölgede gerilimi düşürme çağrısı yaptı.