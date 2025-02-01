Beyaz Saray Hürriyet’e konuştu... Suriye’den çekilme gündemde

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Basın toplantısında sorularımızı cevaplandıran Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “ABD Başkanı Suriye’deki askerleri çekmeyi kısa süre içinde yapmayı düşünüyor mu?” sorusuna “Başkan Trump, Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri’nin Başkomutanı olarak yurt dışındaki asker konuşlandırmalarını gözden geçirme hakkını saklı tutuyor” dedi.

Trump’ın Suriye’deki askerleri çekme hakkı olduğunu belirten Leavitt, Hürriyet’in “Peki süreç içerisinde bu durum bir tartışma konusu mu?” diyerek yönelttiği soruya “evet” yanıtını verdi.

TRUMP ‘KARAR VERECEĞİZ’ DEMİŞTİ

ABD’nin 47’nci Başkanı, perşembe günü Oval Ofis’te yaptığı açıklamalarda Suriye’de bulunan 2000 civarı Amerikan askerinin çekilip çekilmeyeceği konusunda bir karar verileceğini belirtmişti. İsrail devlet televizyonu Kan’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “Trump yönetimi İsrail’e Suriye’den asker çekeceği mesajını iletti” haberine yönelik soru sorulan Başkan Trump, “Bunu kimin söylediğini bilmiyorum. Ama bu konuda bir karar vereceğiz. Bizim Suriye’de bir dahlimiz yok” dedi.

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‘BİZE İHTİYAÇLARI YOK’

Suriye’nin “karmakarışık” olduğunu söyleyen ABD Başkanı, “Orada bir sürü karmaşıklık var. Bizim dahil olmamıza ihtiyaçları yok” diye ekledi. Trump aralık ayında yaptığı açıklamada Suriye’de yaşananlar için “Bizim savaşımız değil” demişti. Ayrıca ocak ayında başkanlık yemini etmeden önce de Suriye’deki askerleri çekip çekmeyeceği konusunda bir soru alan Trump, “Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası” demişti.