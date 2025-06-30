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Beyaz Saray duyurdu: Trump, Suriye'ye yaptırımları kaldıracak

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#Trump#Suriye#Yaptırımlar
Beyaz Saray duyurdu: Trump, Suriyeye yaptırımları kaldıracak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 21:34

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracak başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Bu, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek ve teşvik etmek için bir çabadır." dedi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında konuştu. Trump'ın bugün öğleden sonra Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirten Leavitt, "Bu, ülkenin istikrar ve barışa giden yolunu desteklemek ve teşvik etmek için bir çabadır." dedi.

"YAPTIRIMLAR ESED VE DESTEKÇİLERİNE DEVAM EDECEK"

Kararnameye ilişkin konuşan Leavitt, "Kararname, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırırken, eski Devlet Başkanı (Beşşar) Esed ve destekçileri, insan hakları ihlalcileri, uyuşturucu kaçakçıları, kimyasal silah faaliyetleriyle bağlantılı kişiler, DEAŞ ve bağlantılı örgütler ile İran'ın vekillerine yönelik yaptırımların devam etmesini öngörüyor." ifadelerini kullandı.

“TRUMP, SURİYE’Yİ DESTEKLEMEYE KARARLI”

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Trump'ın, Orta Doğu gezisi sırasında Suriye'nin yeni lideriyle görüştüğünü ve yaptırımların kaldırılması konusunda söz verdiğini dile getiren Leavitt, Başkan'ın, istikrarlı, birleşik, kendisiyle ve komşularıyla barış içinde bir Suriye'yi desteklemeye kararlı olduğunu kaydetti.

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#Trump#Suriye#Yaptırımlar

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