Beyaz pistlerde rengarenk sezon

Yeterli miktarda yağışın düşmediği Palandöken, geçen yıldan depolanan ve suni sistemle üretilen karla, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başladı. Kar kalınlığının 41 santimetre olduğu Palandöken’de 200 bin metreküp kar serilen 2 pist, kayağa hazır hale getirildi. Kayak için hazırlanan

2 bin 100 metre rakımdaki ‘acemi pisti’ kızak severlerin tercihi olurken, kayakçılar ise 2 bin 450 rakımdaki pisti seçti.

Kayseri’deki Erciyes Kayak Merkezi de saatte 9 bin metreküp kar üretme kapasitesine sahip sistem ile pistlere suni karlama yaparak sezona hazırlanıyor. 154 adet suni karlama makinesi, doğal kar yağışına ihtiyaç duymadan pistleri kayak yapmaya elverişli hale getiriyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kristal karı, çam ormanları arasındaki uzun pistleri ve doğal güzellikleriyle kış turizminin önemli merkezlerinden olan,

2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi’nde ise suni karlama sistemi kurulumu tamamlandı. Suni kar tesisiyle kar üretimine başlandı.