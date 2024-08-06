Beyaz önlüklü savaşçı

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İzmir’de öğretmen bir ailenin çocuğu olan 23 yaşındaki Dilda Sedefoğlu, İzmir Fen Lisesi’nden başarıyla mezun olduktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni yüzde 100 burslu kazandı. Beyaz önlüğünü giyerek eğitim hayatına başlayacağı sırada lösemiyle karşı karşıya kaldı. Hastalıkla mücadelesi boyunca zaman zaman zorlansa da umudunu hiç kaybetmedi. Sedefoğlu, geçirdiği 3 yıllık tedavi sürecinin artık sonuna yaklaştı. Diğer yandan tıp fakültesindeki eğitimine ve lösemi hakkında yaptığı farkındalık çalışmalarına da devam eden Sedefoğlu, tedavi dönemini ve lösemi hastalarına umut olmak için kurduğu hayalleri şöyle anlattı:

TAM HAYALİNE KAVUŞTUĞUNDA

“Doktor olmak çocukluk hayalimdi. Hastaneye gittiğimizde doktorlara hep imrenerek bakardım. Hatta defterime reçeteler yazar, altını da ‘Dr. Dilda’ diye imzalardım. Eğitimimi de bu doğrultuda şekillendirdim. Hastalığım ise 2021 yılının ağustos ayında başladı. Dayanılmaz bir baş ağrısı, kolumu kaldıramayacak kadar halsizlik, diş eti kanaması, dudak uyuşması, ışığa hassasiyet gibi semptomlar yaşadım. Kimse bu semptomlarla kendine kanseri yakıştırmaz, ben de başta hiç düşünmedim. O dönem çok sık kan tahlili verdim ancak sonuçlarım temiz çıkıyordu. Fakat bir yandan da bu belirtiler normal değildi. Bu nedenle devamlı takip ettim. Hayatımı değiştiren o telefonu okulların açılmasına birkaç hafta kala aldım. Verdiğim tahlilde çok yüksek değerler saptanmıştı.

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UMUDUNU HİÇ KAYBETMEDİ

Sonuçların kötü olduğu haberini alır almaz Celal Bayar Üniversitesi’nde intörn doktor olan ablamı aradım. Hemen yanına çağırdı. Hocalarıyla birlikte lösemi olduğumu ve üç yıl sürecek tedavi sürecimi anlattılar. İnsanlara şifa dağıtacağım günlerin hayalini kurarken kendim tedavi olmak zorunda kaldım. Ama başaracağıma, güzel günler göreceğime dair umudumu hep canlı tuttum.

OKULUNA GERİ DÖNDÜ

Tedavi sürecimin ilk aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından hayalini kurduğum beyaz önlüğümle okula döndüm. Tedavimden dolayı okulu bir yıl dondurmuştum. Döndüğüm ilk yıl benim için çok zorlayıcıydı ama dünyalar benim olmuştu. Tedaviden dolayı geçirdiğim fiziksel değişiklikler bir genç kız olarak beni çok rahatsız ediyordu; kilo almak, saçlarımın dökülmesi, sürekli maskeyle gezmek yıpratıcıydı. Tıp fakültesinde okumanın en güzel yanlarından biri tüm arkadaşlarım bilinçliydi, hiçbiri beni kıracak, üzecek bir şey söylemedi.”

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YAN DAL HEMATOLOJİ

Dahiliye alanında uzmanlığımı aldıktan sonra yandal olarak hematoloji, yani kan hastalıkları alanında devam etmeyi ve o alanda çalışmayı istiyorum. Geçirdiğim hastalık sürecim nedeniyle lösemiye yakalanan hastaları çok daha iyi anlayabileceğime inanıyorum. Lösemi tedavim devam ediyor, her şey yolunda giderse kasım ayında hastalığı resmen yendim diyebileceğim. Bu süreçte kemoterapi de alıyorum ancak ilk zamanlardaki kadar yoğun geçmiyor. Ancak lösemiyle mücadelem tamamen iyileştikten sonra da devam edecek. Onunla gücüm yettiğince diğer lösemi hastalarını iyileştirmek için savaşacağım.