‘Beyaz Köşk’ 1.1 milyar TL’ye satıldı

İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında Boğazın en pahalı yapılarından biri olarak gösterilen Bebek’teki Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk için de satış ihaleleri yapılmış ancak sonuç elde edilememişti. Öncesine göre indirimli olarak yeniden satışa çıkarılan Beyaz Köşk için 810 milyon lira artı KDV muhammen bedelle 30 Eylül'de yeniden ihale yapıldı.

ALICI AÇIKLANMADI

Açık teklif ve açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilen satışta en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira oldu. Yönetim kurulunun onayının ardından, tapu devri işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, alıcının kimliği ise açıklanmadı.

İkinci derece eski eser niteliğindeki ‘Beyaz Köşk’te 2 bodrum kat, zemin kat, 1 normal kat, çatı katı ve terası bulunuyor. Yapının 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanı bulunurken, 208 metrekare teras alanı yer alıyor. ‘Kahverengi Köşk’ olarak adlandırılan diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşuyor. ‘Kahverengi Köşk’te brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.