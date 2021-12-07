Beyaz kod nedir? Hastanede beyaz kod ne anlama gelir?

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Amacı hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek hırsızlık, fiziksel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.

Mesai saatleri içinde ve dışında hastane içerisinde ve bahçesinde oluşabilecek olası bir saldırı ya da taciz olaylarında güvenlik gözlem odası aranır.

Buradan telsiz ile geçilen anons ile olay yerine en yakın güvenlik görevlisi yönlendirilir.

Eğer tek kişi olayı çözümleyemeyecek ise kod 1 (telsiz ile tüm kuvvetlerin olay yerine sevki) uygulanır.

Olaya sebebiyet veren kişi/kişiler olay yerinden uzaklaştırılır.

Adli olaylarda hastane polisine haber verilir.

Hastane polisi gerekli işlemleri yapar.

Böyle bir durumla karşılaşan personel, olay bildirim formu doldurarak hasta ve çalışanların sağlık ve güvenliğini üst kuruluna bildirir.

Kurul incelemeyi yaparak gerekli ise düzeltici faaliyet yapmak üzere başhekimliğe rapor sunar.

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Bazı yerlerde siyah kod olarak da adlandırılır.