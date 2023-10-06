Beyaz Kıta Türklere açıldı

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Meclis Genel Kurulu, küresel iklim değişikliğiyle mücadele, enerji kaynaklarına, kuzey ticaret rotasına erişim ve balık çeşitliliğinin korunmasına yönelik iki uluslararası sözleşmeyi kabul etti. Paris’te 9 Şubat 1920’de imzalanan Spitsbergen Anlaşması’na Türkiye 103 yıl sonra taraf oldu. Kuzey Kutup Noktası’na bin kilometre mesafede olan Spitsbergen Takımadaları, dünyanın en

sığ okyanusu olarak bilinen

ve hidrokarbon rezervlerin üçte birini barındıran Arktik bölgesinin merkezinde bulunuyor. G20 ülkeleri içerisinden 14, AB üyelerinden 22 ve NATO üyelerinden 25 ülkenin onayladığı anlaşmaya Türkiye de dahil oldu.

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EŞİT HAKLAR VERİLİYOR

Takımadalar, 1920’de bazı egemenlik kısıtlamalarıyla Norveç’e bırakıldı ancak isteyen ülke bölgeden eşit hak alabiliyor. Sözleşmenin onaylanmasıyla Türk vatandaşları Spitsbergen Takımadaları’nda ve karasularında mülk edinip oturma izni alabilecek; balıkçılık ve avlanma yapabilecek. Türk şirketleri de denizcilik, endüstri, madencilik ve ticaret alanlarında faaliyette bulunabilecek. Antarktika’da Horseshoe Adası’nda geçici bilim üssü kuran Türkiye, Svalbard’da da Bilim İstasyonu kurmayı planlıyor. Ayrıca Türk öğrenciler Svalbard Üniversitesi’ne başvuru yapabilecek.

TÜRKİYE’NİN İKİ KATI

- TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, bölgenin ekonomik ve siyasi açıdan önem kazanmasıyla ilgili Meclis’te şu bilgileri verdi: “Dünyanın kuzeyinde 14 milyon kilometrekarelik alan Arktik Bölgesi’ni oluşturuyor. Hidrokarbon rezervlerinin üçte birinin Arktik Bölgesi ve Arktik Okyanusu’nda yer aldığı tespit edildi. Ülkemizin yüz ölçümünün yaklaşık 2 katı büyüklüğündeki deniz buzları artık kış mevsiminde donmuyor ve yaklaşık 4 milyon kilometrekarelik deniz buzu alanı tamamıyla yok oldu.Deniz tabanına erişim sağlandı. Ciddi bir deniz ticaret rotası kazanılıyor. Çin’in kuzeyinden yeni İpek Yolu olarak nitelendirilen yeni rotalar oluşuyor. Artık buza kuvvetli gemiler direkt olarak 90 noktasından geçebilir.”