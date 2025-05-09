Beyaz Kelebekler’den Son Yolculuk buluşması

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Derneğin paylaştığı verilerde, 2015’ten bu yana Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarında 60 binden fazla kişinin öldüğü, 3 milyon kişinin yaralandığı, kazaların yüzde 89’unun sürücü kusurundan kaynaklandığı açıklandı. Ölümlü trafik kazalarındaki sürücü kusurları arasında, aşırı hızdan sonra şerit izleme-değiştirme hataları, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpma, dönüş hataları ve kırmızı ışık ihlalleri de en önemli etkenler arasında yer aldığı belirtildi.

YILLAR SONRA BULUŞTULAR

‘Son Yolculuk’ kampanyası için dönemin sevilen müzik grubu Beyaz Kelebekler yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Sakarya Adapazarı’na 19 Ocak 1970’te konsere giderken, grubun içinde bulunduğu araç bir kamyonetle çarpışarak şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada, grup üyelerinden Behzat Kutlubağ (26) ile Rıfat (25) ve Altan (27) Eke kardeşler hayatını kaybetti. Ülkü Üst Sarpkan ve Bülent Ortaç ise yaralı olarak kurtuldu. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen grubun kurucu üyesi Bülent Ortaç, solisti Ülkü Üst Sarpkan ve kurucu üye Ender Akacan, kampanya kapsamında hazırlanan dört spotta hem yaşamını yitiren arkadaşlarını andı hem de tüm sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti.

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Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, “Beyaz Kelebekler’in geçirdiği kaza, Türkiye’nin toplumsal hafızasında derin ve acı bir iz bıraktı. Bizim yaşadığımız acıları başka hiç kimse yaşamasın diye, projeyi hayata geçirdik” dedi.

Beyaz Kelebekler’in kurucu üyesi Bülent Ortaç, geçirdikleri korkunç kaza ile ilgili “Konser için yola çıkmıştık, çok neşeliydik. Yorgunluktan uyuyakaldım. Gözlerimi açtığımda, arabamız alevler içindeydi. Kazanın üzerinden yıllar geçse de acısının izlerini bedenimde ve kalbimde taşıyorum. Lütfen kurallara uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun” dedi. Ülkü Üst Sarpkan ise “Kazanın ertesi günü yeni plağımız çıktı. Gazetelerde kazanın haberleri ve plak reklamlarımız aynı sayfalarda yer aldı. Oysa o şoför kurallara uysaydı, hayallerimiz ve şarkılarımız yarım kalmazdı” ifadelerini kullandı.