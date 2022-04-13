‘Beyaz hoca’ veda etti

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Zekeriya Beyaz, İstanbul Esenler’deki Özel Güney Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde ‘aspirasyon pnömonisi’ (yiyeceklerin, tükürüğün, mide sıvılarının veya mideden yemek borusuna geri çıkan maddelerin akciğerlere geçerek enfeksiyona sebep olması) nedeniyle 18 Mart’ta tedavi altına alınmıştı. Alzheimer hastası da olan Beyaz, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Beyaz’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Esenler Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı’na defnedilecek.

Zekeriya Beyaz’ın gazeteci oğlu Oğuzhan Beyaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam Prof. Dr. Zekeriya Beyaz’ı kaybettik. Yarın (bugün) Esenler Merkez Camisi’inde öğle namazının ardından Topkapı Kozlu mezarlığında veda edeceğiz...” yazdı.

KİMDİR?

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Gaziantep’te 1 Mart 1938’de dünyaya gelen Beyaz, ilkokulu burada, ortaokulu ise Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Nizip Ulu Camisi’nde imam- hatip olarak 1 Mart 1963’te memurluk görevine başlayan Beyaz, 1972’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. Beyaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yaptı. Beyaz, “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna Göre Evlenme” konulu teziyle yüksek lisans ve “İslam Hukukuna ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı” konulu teziyle doktora diploması aldı. Yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz, 1991’de sosyoloji alanında doçent, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Bölümü’nde profesör unvanı aldı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde 2000-2003’te dekanlık yapan Beyaz, o dönemin ünlü ekran yüzlerinden biriydi. 2005’te yaş haddinden emekli olan Prof. Dr. Beyaz, evli ve 5 çocuk babasıydı.