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Uğur YİĞİT-Arife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 14:12 | Son Güncelleme:

Beyaz eşya yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Beyaz eşya yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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SİVAS’ta beyaz eşya taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sivas merkeze bağlı Karaçayır köyü yolu üzerinde yaşandı. Sivas’tan Karaçayır istikametine gitmekte olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 AAJ 902 plakalı beyaz eşya yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak yolun sağındaki şarampole devrildi. Ters dönerek duran aracın kasasında bulunan eşyalar yola saçıldı. Kazada araç içerisinde bulunan Muhammet Furkan Alıncak olay yerinde yaşamını yitirdi, Osman Ersoy ise ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Osman Ersoy, ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada yaşamını yitiren Alıncak’ın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu. Olay yerine gelen kazazedelerin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

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