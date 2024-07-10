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Beyaz eşya ve mobilya mağazası müdüründen 7 milyonluk vurgun

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#Tekirdağ#Mağaza#ÇERKEZKÖY
Beyaz eşya ve mobilya mağazası müdüründen 7 milyonluk vurgun
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 14:26

Tekirdağ'da beyaz eşya ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren mağazanın müdürü Mehmet Akif A.,, alış veriş yapan vatandaşları yaklaşık 7 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle tutuklandı. Mehmet Akif A. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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Çerkezköy Atatürk Caddesi üzerinde beyaz eşya ve mobilya sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bir iş yerinde mağaza müdürü Mehmet Akif A., iddiaya göre, müşterilerden senet karşılığı aldığı paraları şirket hesabı yerine mağaza çalışanlarından N.D.'nin hesabına yönlendirdi. Müşteriler ödedikleri paranın şirket hesabına yatırılmadığını ve kendilerinden yeniden para istenmesi üzerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine kapsamlı inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Akif A.'yı gözaltına aldı. Müşterileri yaklaşık 7 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Polis, mağaza sahibi R.T. ile bölge sorumlusu C.Ö.'nün de ifadelerine başvurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akif A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, paraların hesabına aktırıldığı iddia edilen N.D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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#Tekirdağ#Mağaza#ÇERKEZKÖY

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