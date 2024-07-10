Beyaz eşya ve mobilya mağazası müdüründen 7 milyonluk vurgun

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Çerkezköy Atatürk Caddesi üzerinde beyaz eşya ve mobilya sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren bir iş yerinde mağaza müdürü Mehmet Akif A., iddiaya göre, müşterilerden senet karşılığı aldığı paraları şirket hesabı yerine mağaza çalışanlarından N.D.'nin hesabına yönlendirdi. Müşteriler ödedikleri paranın şirket hesabına yatırılmadığını ve kendilerinden yeniden para istenmesi üzerine şikayette bulundu. Şikayet üzerine kapsamlı inceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Mehmet Akif A.'yı gözaltına aldı. Müşterileri yaklaşık 7 milyon lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Polis, mağaza sahibi R.T. ile bölge sorumlusu C.Ö.'nün de ifadelerine başvurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Akif A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, paraların hesabına aktırıldığı iddia edilen N.D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)