Beyaz esaret

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Yoğun kar yağışı ve fırtına başta Doğu Anadolu olmak üzere yurdun yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Doğu Anadolu’da birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, tipi ve fırtına nedeniyle onlarca kişi de yollarda mahsur kaldı.

Bingöl, Bitlis, Van, Sivas ve Muş’ta köy yolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapanırken, Muş’ta merkeze 35 kilometre mesafede bulunan Bostankent grup köy yolunun Çatak mevkiinde tipi ve fırtınaya yakalanan vatandaşlar bölgede mahsur kaldı. Vatandaşların yardımına yetişen Muş İl Özel İdare ekipleri, 2 saatlik zorlu çalışmayla araçları bulunduğu yerden güçlükle kurtardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları düşüşünü sürdürecek, özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek.

YENİ HAFTA KARLI

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Yeni haftada Türkiye’yi soğuk ve karlı günler bekleyecek. Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Buna göre kıyı kesimler hariç birçok şehirde kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüşün sürmesi beklenirken hafta ortasında İstanbul’da hava sıcaklığı 0 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan değerlendirmelere göre; Marmara’nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya’nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya’nın doğu kıyıları ile Hatay’ın kuzey ve kıyı kesimlerinde şiddetli (51-100 kg/m2), yer yer aşırı (100 kg/m2 üzeri) olacağı tahmin ediliyor.

SEL, DON, FIRTINA UYARISI

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgâr ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

YOLLAR KAPANDI

* Bingöl’ün 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum-Bingöl kara yolunun ulaşıma kapanmaması için ekipler sabah saatlerine kadar çalışmalarını sürdürdü.

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* Bitlis’te, 2 gündür belirli aralıklarla yağan kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi 50 makine ve 75 personelle karla mücadele çalışması başlattı.

* Van’da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 6, Başkale’de 9 ve Gürpınar ilçesinde ise 10 olmak üzere toplam 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

* Sivas’ta kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu da ulaşıma kapandı.

* Konya'da önceki geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 19 ilçede okullar bugün (pazartesi) tatil edildi.





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KÖY KARA GÖMÜLDÜ

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı. Kente bağlı 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyü ise kar altında kaldı. İki günde yaklaşık 60 santimetreye ulaşan kar kalınlığı, evleri, araçları ve traktörleri kara gömdü. İş makinelerinin giremediği dar sokaklarda da vatandaşlar kürek yardımıyla patika yollar açarak evlerine ulaşmaya çalışıyor. Köy sakinlerinden Eyüp Omur, “Köyümüz şu anda kar altında kaybolmuş durumda. Bazı yerlerde çatı ve zemin birleşmiş” dedi.

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İSTANBUL ALARMA GEÇTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre İstanbul’da kar yağışının bugünden itibaren etkili olması bekleniyor. Hal böyle olunca da kar seferberliği başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şu anda deposunda bulunan 190 bin ton tuz ve bin 582 araçla karın olumsuz etkilerine müdahale etmek için hazırlanıyor.

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü Murat Er, “Kışa hazırlıklarımızı toplamda 7 bin 421 personel ile 1582 tane araçla hazırlığımızı tamamladık. Şu an 190 bin ton tuzumuz var, gelen 100 bin ton ile 290 bin ton tuzla bu kışı karşılamaya çalışacağız” dedi.